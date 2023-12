Vendite auto sportive termiche alle stelle perché si teme l'elettrico: 'Troppa ignoranza'

Sono numeri davvero importanti quelli che sta registrando il mercato delle auto sportive termiche. Bugatti, ma anche Lamborghini e Ferrari, giusto per citare i primi nomi di prestigio che ci vengono in mente, stanno vendendo i propri bolidi ad una velocità che forse non si era mai registrata prima.

Ci sono volute meno di sei settimane, ad esempio per vendere tutte le 99 Bugatti Mistral, la roadster definitiva, apice di design e ingegneria dal costo di 5 milioni di dollari e con un motore da ben 16 cilindri.

"Il modo in cui sperimenti il motore è così intenso. Abbiamo pensato che fosse un modo perfetto per salutare il propulsore W16", le parole di Frank Heyl, direttore del design di Bugatti, ad ABC News. "Bugatti è un marchio affermato – ha aggiunto - con un DNA consolidato".

Secondo la stessa ABC, le vendite della Mistral sono andate alla grande forse per via della bellezza inequivocabile dell'hypercar scoperta, o forse a seguito dell'annuncio che il marchio sarebbe diventato a breve elettrico.

Del resto dal 2021 l'azienda francese è nelle mani della casa croata Rimac che produce la Nevera, l'hypercar elettrica da 23 record mondiali in un solo giorno. Anche Bugatti diventerà quindi a breve a batteria? Nessuno sa dirlo ma il destino è comunque segnato, e se non sarà nel futuro prossimo, sicuramente il passaggio alle zero emissioni si verificherà dal 2035 in avanti, con il ban dell'Ue.

Possedere una supercar con un motore grande e potente è da tempo uno status symbol, ma con il green che avanza queste vetture stanno divenendo sempre più rare, e dopo Bugatti che ha salutato il suo mitico V16, Bentley ha detto addio al V12 mentre Audi ha recentemente messo in bacheca il V10.

"Quando gli appassionati sentono che i motori a gas stanno andando in pensione, pensano: 'Prenderanno la mia Lamborghini e mi metteranno in una Nissan Leaf'", ha detto ad ABC News Jonny Lieberman, conduttore televisivo ed editore di MotorTrend. "Poche persone pensano che un veicolo elettrico sia divertente da guidare, ma è così. Stanno arrivando le auto sportive elettriche".

Doug DeMuro, noto recensore di auto su YouTube e fondatore di Cars & Bids.com, ha aggiunto: "Le case automobilistiche non stanno cambiando rotta. Si sono rassegnate a un futuro elettrico e ibrido plug-in”.

Audi quest'anno ha salutato la sua R8 a 10 cilindri aspirata, una vettura unica: "Non c'era mai stato un concetto come questo nella storia del marchio", ha detto Frank Lamberty, progettista della prima generazione di R8, in occasione dell'evento d'addio al Laguna Seca Raceway dello scorso agosto.

Lamborghini, nei primi sei mesi del 2023, senza alcun'auto elettrica, ha venduto 5.341 veicoli, record di sempre: "I clienti devono aspettare almeno due o tre anni per avere la propria auto, ecco quanto siamo esclusivi", ha detto ad ABC News Andrea Baldi, CEO di Automobili Lamborghini Americas. "I rivenditori guadagnano e non devono fare sconti".

Ma il vento sta cambiando, e sempre più auto sportive elettriche si stanno affacciando sul mercato, superando lo scetticismo popolare: "Gli appassionati rimarranno sorpresi", ha detto alla ABC News, Ryan Lanteigne, collaudatore della Rimac, parlando della Nevera: "Puoi dare il massimo con l'acceleratore: la parte posteriore non inizia a ruotare, le ruote non slittano. L'auto ti dà così tanta sicurezza. Non esiste una supercar o un'ipercar moderna che possa eguagliare la Nevera”.

Jenny Lieberman, che ha guidato la Pininfarina Battista, un'altra supercar elettrica, è convinto che gli appassionati ICE sbaglino a non approcciarsi al mondo green: "La gente ha paura di comprarle", precisando che la Battista si è comportata "in modo fantastico" e che ha fatto sentire la Bugatti Chiron "competitivamente lenta in termini di accelerazione".

Quindi conclude: "Gli appassionati odiano l'elettrificazione... c'è una grande campagna contro di essa e c'è molta ignoranza anche perchè la gente critica le elettriche senza averle mai provate”. DeMuro chiosa: "Potrebbero morire con i loro motori a gas. L'elettrico è il futuro".