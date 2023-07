Le vendite di auto elettriche superano quelle del diesel per la prima volta in Europa

La benzina rimane il carburante numero uno ma i dati di vendita di giugno pubblicati dall'Associazione europea dei produttori di automobili (ACEA) non mentono: la domanda di auto diesel è in calo.

Dopo l'innesco generato dallo scandalo Dieselgate riguardante le emissioni truccate dalla Volkswagen nell'ormai lontano 2015, la domanda di auto diesel continua a scendere. A dirlo è l'ACEA (Associazione Europea dei Produttori di Automobili) che sottolinea anche come le normative sempre più stringenti sulle emissioni stiano facilitando questa discesa, motivo per il quale diverse case automobilistiche hanno sensibilmente diminuito l'offerta di auto di piccole dimensioni alimentate a gasolio.

Il crollo senza fine del diesel è confermato dai dati ACEA dell'ultimo mese che mostrano come la quota di mercato dei diesel si è contratta fino a raggiungere il 13,4% - e pensare che un anno fa toccava quota 17,4% - mentre le auto elettriche nello stesso periodo sono passate dal 10,7% al 15,1%. Un balzo che è valso il sorpasso delle seconde sulle prime. Un altro dato interessante riguarda i modelli Hybrid Electric (HEV) che raggiungono quota 24,3% a differenza dei Plug In Hybrid (PEV) che scende al 7,9% della domanda generale.

La benzina, ovviamente, rimane al vertice del mercato e in alcuni paesi dell'UE come Germania e, soprattutto, Romania le auto diesel hanno comunque registrato un forte incremento. Nel complesso, le vendite totali di auto nuove sono aumentate nel continente durante i primi sei mesi del 2023 del 17,9% toccando le 5,4 milioni di unità, in ogni caso inferiore rispetto alla prima metà del 2019.

Infine, volgendo lo sguardo verso le nuove normative che entreranno in vigore nel 2035, la transizione verso l'elettrico sta accelerando ma la vera sfida sarà garantire l'accesso ai nuovi veicolo a tutti, nessuno escluso.