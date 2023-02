Vendite 2022 da record: bonus ai dipendenti Ferrari fino a 13.500 euro

Lamborghini ha concluso il 2022 con dati di vendita da record, ma Ferrari non è stata da meno, dimostrando come il mercato delle supercar vada a gonfie vele e non conosca crisi, almeno per il momento. E Ferrari a deciso di condividere questo successo con i suoi dipendenti, che riceveranno un cospicuo bonus da parte della casa.

Nel 2022 Ferrari ha consegnato 13.221 veicoli, segnando quindi un incremento del 18.5% delle vendite rispetto al 2021, e stando a quanto dichiarato dal CEO, Benedetto Vigna, circa 5.000 dipendenti del cavallino riceveranno fino a 13.500 euro di bonus sulla busta paga, ovvero il 12,5% in più rispetto al “regalo” dell’anno scorso.

E l’anno in corso si prospetta già altrettanto proficuo tenendo conto che Ferrari ha già interrotto gli ordini del SUV Purosangue, che ha attirato l’attenzione oltre ogni più rosea aspettativa, ma ci sono altri modelli attesi nel corso del 2023, come una nuova spider basata sulla Ferrari Roma, ma potrebbe arrivare anche una nuova supercar con motore V12 montato in posizione anteriore.

Nel frattempo continueranno i lavori per lo sviluppo della prima Ferrari completamente elettrica attesa per il 2025, che andrà poi ad affiancarsi ai modelli già elettrificati della gamma, ovvero 296 GTB e GTS.