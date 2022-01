Vendite 2021 da record per Porsche: oltre 300.000 vetture, con Taycan che supera 911

Gli ultimi due anni sono stati stravolti dalla pandemia da COVID-19 e dalla conseguente, e inaspettata crisi dei chip, ma per alcune aziende automobilistiche non è andata così male. Dopo il successo delle vendite registrato da Lamborghini, anche Porsche ha da festeggiare un’annata con vendite da record e col trionfo della Taycan.

La casa di Zuffenhausen ha venduto un totale di 301.915 auto, o in altre parole, l’11% di vetture in più rispetto all’anno precedente, con un incremento della richiesta proveniente da ogni parte del mondo. Tra queste, la Cina ha avuto un ruolo fondamentale, essendo il singolo mercato più fruttuoso per la casa tedesca, con la vendita di 95.671 veicoli, mentre gli Stati Uniti hanno generato un totale di 70.025 vendite. In Europa i modelli venduti sono stati 86.160, e bisogna specificare che il 40% dei modelli del vecchio continente è rappresentato da vetture plug-in hybrid o full electric.

Parlando dei singoli modelli, la Macan è la regina delle vendite con 88.362 esemplari, seguita a ruota dalla Cayenne con 83.071 unità. La Taycan ha invece superato di gran lunga sua maestà, la 911. La prima ha totalizzato 41.296 vendite, mentre i modelli 911 si sono fermati a “soli” 38.464 esemplari, un numero comunque impressionante, che rappresenta il miglior risultato di vendite mai raggiunto da questo modello. Agli ultimi posti troviamo invece la Panamera, con 30.220 auto, e la 718 Boxster/Cayman con un totale di 20.502 unità.

E a proposito di imprese, in questi giorni la Porsche Taycan Cross Turismo ha registrato un Guinness World Record con il maggior dislivello mai percorso da un’auto EV.