In vendita la Volvo V90 di Paul Newman: sotto al cofano un motore V8 Chevrolet

Se cercate Paul Newman su Wikipedia, scoprirete che è stato un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, filantropo e pilota automobilistico statunitense ma non solo. È diventato anche un’auto, dando la voce a Hudson Hornet nel film Cars, e da grande appassionato di motori Paul Newman vantava una curiosa collezione di auto.

Mr. Newman ci ha lasciati 15 anni fa, ma tuttora saltano fuori cimeli della sua carriera motoristica, sia come pilota (fece anche secondo alla 24 ore di Le Mans) sia come ‘team owner’ nel campionato IndyCar, senza dimenticare le auto presenti nel suo garage, tra le quali vi era una splendida Datsun 280ZX finita all’asta due anni fa.

Paul Newman era un amante della auto ‘sleeper’, ovvero vetture apparentemente di serie ma che sotto sotto nascondono sorprese niente male, proprio come la Volvo V90 che vedete, apparentemente un’innocua station wagon svedese che sotto al cofano nasconde un motore Chevrolet LS2 V8 da 6.0 litri, accoppiato ad una trasmissione automatica a 4 marce.

E questo esemplare non fu l’unico: prima di lei ci sono state due Volvo modificate, una prima con motore Buick e una seconda con motore Ford 302 V8. Questa particolare Volvo sarà dunque in vendita presso la casa d’aste RM Sotheby’s dal 31 maggio al 13 giugno 2023, ma non sarà il solo pezzo da collezione in vendita: in sua compagnia c’é anche una Legend Cars del 1997 ancora con i colori di gara e altri cimeli degni di nota, come gli anelli vinti come premio nelle varie competizioni IndyCar, ma anche caschi, tute e trofei.

