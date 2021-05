In vendita l'unica Lykan HyperSport sopravvissuta alle riprese di Fast & Furious 7

Il 12 luglio arriverà nelle sale italiane Fast & Furious 9 (vedi qui l'ultimo trailer). Nell'attesa non c'è nulla di meglio che ricordare le migliori auto che hanno sfrecciato nella saga. Ad esempio in Fast & Furious 7 fu protagonista l'hypercar di una casa automobilistica allora pressoché sconosciuta: la W Motors Lykan HyperSport.

Fondata in Libano nel 2012 e poi trasferitasi negli Emirati Arabi Uniti, la W Motors ha prodotto ben dieci esemplari di "stunt car" per le riprese del film datato 2015. Quello proposto nell'asta curata da RubiX, prevista per l'11 maggio, è l'unico esemplare sopravvissuto alle riprese del film: tra salti ed esplosioni gli altri nove sono andati distrutti.

L'auto sarà venduta insieme ad alcuni beni digitali tramite una vendita in NFT: non-fungible token, cioè una tipologia di token crittografici che hanno lo scopo di attestare paternità e proprietà di un'opera digitale. W Motors non produsse soltanto auto stunt per Fast & Furious, della Lykan HyperSport ne esistono sette copie "originali", vendute ai tempi ad un prezzo di 3,4 milioni di dollari l'una. Il dato curioso è l'aver costruito più auto stunt che vetture per i clienti. Un esemplare è stato acquistato nel 2015 dalla polizia di Abu Dhabi, da sempre alla caccia di auto rare e veloci.

La sportiva è alimentata da un sei cilindri biturbo da 3,7 litri sviluppato da Ruf. I suoi 791 CV di potenza e 960 Nm di coppia massima vengono scaricati a terra dalle sole ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione dotato di sette rapporti.

W Motors dichiarò una velocità massima di 395 km/h ed uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi. Una Lykan HyperSport è stata affidata a Genius Garage, organizzazione no profit che supporta giovani ingegneri e designer operanti in campo automobilistico. Le sue prestazioni nel Mid-Ohio Sportscar Course sono state eccellenti. (immagini RubiX)