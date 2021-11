In vendita una delle ultime Ferrari F40 Rosso Corsa: il prezzo è da capogiro

Ogni auto che esce dalle fabbriche di Maranello è a suo modo unica, la Ferrari F40 però è stato un modello particolarmente riuscito, capace di diventare una vera e propria leggenda. Al mondo non ne esistono tantissime, circa 1.133 in totale, nell'ultimo anno di vita inoltre ne sono state prodotte solo 22 e una di queste è in vendita.

L'anno è il 1992, l'ultimo per la F40, dodici mesi che hanno visto uscire dalle fabbriche di Maranello solo 22 esemplari. Ora una di queste F40 sarà in vendita all'asta Kissimmee di Mecum Auctions, prevista dal 6 al 15 gennaio 2022. A differenza dell'iconica F40 di colore Blu di Sam Moores, il modello interessato è questa volta nel classico Rosso Corsa.

In quasi 30 anni di vita ha percorso soltanto 14.053 km e chi l'ha acquistata all'epoca ha fatto sicuramente un affare. Portata a casa per un prezzo di listino di 374 milioni delle lire dell'epoca, che al cambio equivalgono a circa 430.000 euro odierni, oggi per un modello in ottime condizioni si supera tranquillamente il milione e mezzo di euro, talvolta si va anche oltre i 2 milioni.

Sotto il cofano posteriore troviamo ovviamente il motore V8 da 2.9 litri che ha fatto storia, in grado di erogare 478 CV e 577 Nm di coppia. Manuale il suo cambio, a 5 rapporti, con il peso in grado di non andare oltre i 1.100 kg. Questo dettaglio la spinge fino a 326 km/h di velocità massima e le permette di scattare da 0 a 100 km/h in appena 4,1 secondi. Questo esemplare, in perfette condizioni, dovrebbe essere venduto fra 1,7 e 2,3 milioni di euro.

Se questo è un modello di collezione, guardate la Ferrari F40 più lenta del mondo - anche se c'è un motivo ben preciso.