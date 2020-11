In vendita una TVR Chimaera 430: sembra uscita da Gran Turismo 2

Nella mitologia greca la chimera è un mostro formato dalle parti del corpo di animali diversi, la rappresentazione più classica la descrive con corpo di leone, una capra fusa sulla schiena e coda di serpente. In ambito automobilistico, invece, è una sportiva inglese prodotta a partire dal 1993. Il nome non è casuale.

Prendiamo ad esempio questa splendida TVR Chimaera 430 datata 1994 e rifinita in Tasmin Yellow, attualmente in vendita su eBay: gli specchietti retrovisori provengono dalla Citroën CX, i gruppi ottici posteriori dalla Opel Vectra e il motore è un grosso V8 da 4,3 litri Rover. La Chimaera è figlia dell'epoca più pazza della TVR: dal 1991 al 2003 il piccolo costruttore inglese con sede a Blackpool costruì ben 6.000 vetture. Le TVR di quel periodo erano caratterizzate da un telaio backbone, cioè costituito da una struttura centrale in tralicci, e da una leggerissima ed eccentrica carrozzeria in vetroresina.

Il poderoso V8 in questa versione produce 284 CV di potenza massima e 414 Nm di coppia. La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio a cinque velocità Borg-Warner. Grazie al peso piuma (1060 kg) la Chimaera 430 scatta da 0 a 100 km/h in circa 4,5 secondi. L'esemplare, che ha percorso poco più di 50.000 km, è in vendita a 19.995$, il corrispettivo di 16.840 euro al cambio attuale. Il proprietario garantisce sul perfetto funzionamento di motore e cambio e, a giudicare dalle foto, anche la carrozzeria e gli interni sembrano in buone condizioni.

Sareste disposti a spendere una cifra simile per questa classica sportiva inglese? Se avvertite un forte déjà vu è possibile che stiano riaffiorando i ricordi del vostro passato videoludico, la TVR Chimaera era una delle protagoniste del videogioco per PlayStation Gran Turismo 2. eBay offre sempre materiale automobilistico inconsueto, come questa Ford Mustang RTR elaborata o i sedili logori appartenuti al primo prototipo di Chevrolet Corvette.