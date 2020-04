In vendita una Tesla Model S diesel con motore TDI Volkswagen: lo scherzo dell'anno

Ieri è stato l'1 aprile, giorno di scherzi e bufale clamorose sul web. eVolt ad esempio ha annunciato un distributore automatico di snack con colonnina per la ricarica incorporata, del tutto fake ovviamente, qualcuno però ha fatto di meglio: ha annunciato una Tesla Model S diesel.

Ai seguaci più accaniti di Elon Musk sarà certamene venuto un coccolone, poiché solo un folle scriteriato farebbe tale sacrilegio: montare un motore diesel su una splendida Model S elettrica. Non solo, sfruttando un motore TDI di Volkswagen, ulteriore affronto alle coronarie degli irriducibili. La Tesla Model S TDI è spuntata è spuntata sul sito DizzyRiders.bg, che ha annunciato per l'appunto la messa in vendita di questa particolare e unica versione.

13.900 sterline cash oppure 386,11 sterline al mese per avere un'auto più unica che rara, recita un annuncio davvero ben curato in ogni parte, con tanto di fotografie a testimoniare l'esistenza dell'auto e il badge TDI sul bagagliaio, che avrà fatto venire l'orticaria a molti. Uno scherzo ben architettato, non c'è dubbio, ma per l'appunto solo uno scherzo: probabilmente non ci sarebbe neppure il posto materiale per piazzare un motore TDI sotto il cofano della Model S, là dove figura un comodo baule per ogni evenienza. Qualcuno di voi ieri c'è cascato?