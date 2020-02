In vendita la supercar Lexus di Paris Hilton, ma il costo è impressionante

La Lexus LFA di Paris Hilton è in vendita. Parliamo di una supercar atipica, sicuramente meno nota rispetto ai veicoli "da hype" più blasonati - e infatti non se ne sono vendute troppe. In questo caso alla particolarità del veicolo si aggiunge anche la fama di chi lo possedeva, motivo per cui il prezzo è davvero considerevole.

Questa Lexus LFA del 2012 è stata infatti messa in vendita a 495.000$. È comunque possibile pagarla in comode rate mensili da 8.020$, ma bisogna prima anticipare circa 50.000$. Paris Hilton non è stata l'unica proprietaria di questa supercar. Questa Lexus esotica è stata infatti nelle mani di almeno altri due proprietari.

Sotto al cofano della Lexus troviamo un 4.8L V10 da 553 CV. Il contachilometri è fermo a circa 6.400. Insomma, nonostante tutti i suoi proprietari, la supercar non ha viaggiato moltissimo, e dovrebbe essere ancora in condizioni più che buone.

Certo, nel momento in cui qualcuno decidesse di acquistare questa vettura per farla girare un po' di più, dovrebbe sicuramente tenere a mente i costi esorbitanti associati alla manutenzione di supercar di questo calibro. Ma immaginiamo che questo non sia un grosso problema per una persona disposta a spendere 8.020 dollari al mese per averla.

Paris Hilton ha posseduto ben due LFA: quella che ha usato più spesso aveva una speciale verniciatura in Pearl Yellow. Le era stata regalata per il suo trentesimo compleanno dal ragazzo che frequentava all'epoca. Nel frattempo ha venduto entrambe le Lexus, e ora l'ereditiera dovrebbe guidare una McLaren 650S.