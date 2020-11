Questa Mazda RX-8 ha ora un motore V8 Turbodiesel ed è vendita

Personalizzare la propria vettura rafforza il legame con essa. L'appagamento psicologico nel contribuire in prima persona ad un prodotto che si usa è definito "effetto Ikea". A volte questo meccanismo crea situazioni bizzarre, come questa Mazda RX-8 dotata di un grosso motore diesel Power Stroke.

Ebbene, c'è chi si limita ad applicare le sopracciglia alla propria auto o ad incollare qualche adesivo e chi azzarda un progetto di swap di altissima difficoltà. Il proprietario della RX-8 ha rimosso il Wankel e trascorso gli ultimi tre mesi ad adattare un V8 turbodiesel da 7,3 litri originariamente montato su di una Ford F-250 del 1997. Il V8 è stato ricostruito da zero e dotato di nuovi iniettori e pistoni. Anche il cambio è inedito, un cinque rapporti ZF presumibilmente donato dalla stessa F-250, L'albero di trasmissione proviene da una Chevrolet Tahoe del 2002: l'originale Mazda si sarebbe probabilmente disintegrato a causa dell'eccessiva coppia.

La sorpresa, se non si fosse capito dalle foto, è che la RX-8 è da completare. Stando alle parole dell'attuale proprietario il progetto è stato interrotto a causa di alcuni ladri che hanno rubato strumenti del mestiere e componenti dalla sua Mercedes-Benz Classe S W140. L'auto è attualmente in vendita su Facebook ad un prezzo di 12.500 dollari, circa 10.500 euro al cambio attuale. Qualcuno sarà disposto a completare il folle piano?

Avendo toccato i temi swap motore e Mercedes classiche torna in mente questa assurda Mercedes-Benz 190 W201 con motore V12. Non mancano le conversioni più raffinate, come questa Rolls-Royce Silver Shadow con motore Tesla e gran parte della meccanica progettata da zero. (Immagini Facebook / Erik Andrew Rivera)