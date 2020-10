In vendita una splendida Lancia Delta HF Integrale Evo II con 16.000 km

Il periodo che stiamo vivendo - tralasciando per un attimo il tema pandemia - si sta rivelando davvero d’oro per gli amanti della Ferrari F40 e della Lancia Delta. Sono diverse le aste che vi permettono di averne una, oggi non a caso parliamo di una Lancia Delta HF Integrale Evo 2 in vendita.

A mettere a segno il colpo è ancora una volta RM Sotheby’s, la casa d’aste che sta vendendo la Ferrari F40 dell’ex pilota di Formula 1 Gerhard Berger. Il nuovo evento online inquadra la Lancia Delta in questione come Lotto 139. La vettura sembra essere una delle prime HF Integrale Evoluzione II mai costruite, utilizzata al debutto da Fiat per eventi promozionali.



Tenuta in maniera maniacale, l’auto ha appena 16.000 km sul contachilometri, inoltre viene venduta con tutta la documentazione ufficiale di Lancia Classiche e il suo libretto originale in italiano. Attualmente la Delta si trova a Brusaporto, qui in Italia, e RM Sotheby’s conta di venderla attorno alle 59.000 sterline (65.000 euro), con le offerte che sono arrivate proprio a 58.000 sterline - per ora.



Alla fine dell’asta mancano ancora due giorni pieni, chissà a quanto arriverà la vettura che monta un motore turbo da 2.0 litri inline-four 16 valvole, registrata originalmente con targa TO 36732V. Nel frattempo vi ricordiamo che c’è un’altra Delta in vendita: la Lancia Delta 4WD di Miki Biasion (Foto: Diana Varga, RM Sotheby's)