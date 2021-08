In vendita una splendida Lamborghini Diablo del 2001 in Monterey Blue

La Diablo rappresenta un intero decennio per Lamborghini. Apparsa sul mercato nel 1990, ha trascinato le vendite fino al 2001, momento in cui passò il testimone alla Murciélago. Bring a Trailer ci propone uno degli ultimi esemplari costruiti, datato 2001 e rifinito in Monterey Blue.

Sul tachimetro ha soltanto 30.500 chilometri e, stando al rapporto di Carfax, non ha mai subito incidenti. L'ultimo proprietario l'ha acquistata da un concessionario nel 2016, da allora la supercar emiliana sfreccia tra le strade del Missouri.

La Diablo VT 6.0 fu introdotta nel mercato nel 2000 e fu l'ultimo restyling corposo del modello. Stilisticamente mescolava le forme della Diablo originale, disegnata da Marcello Gandini, con le idee dell'allora nuovo capo designer, il belga Luc Donckerwolke. Il 12 cilindri a V da 5,7 litri fu sostituito da una versione aggiornata che prevedeva l'aumento di cilindrata fino a 6,0 litri, un diverso sistema di aspirazione e scarico ed estese modifiche ad alberi a camme e valvole. Con questi accorgimenti la potenza massima salì fino a 550 CV. Il propulsore era supportato da un cambio manuale a cinque marce che inviava la potenza su tutte e quattro le ruote.

Esclusivi i cerchi in lega di magnesio monoblocco prodotti dalla OZ Racing, accoppiati a pneumatici 235/35 ZR18 all'anteriore e 335/30 ZR18 al posteriore. La frenata è garantita da enormi freni a disco, dal diametro di 365 mm sull'asse anteriore.

Questa Diablo in Monterey Blue, con interni in pelle color crema, ha un valore stimato di 279.900 dollari, 234,700 euro circa al cambio attuale. Al momento della stesura della notizia l'offerta massima è di ben 250.000 dollari con l'asta destinata a concludersi tra sette giorni.

Gli amanti delle V12 di Sant'Agata Bolognese stanno aspettando con trepidazione l'annuncio dell'erede della Aventador. Nel frattempo Lamborghini ha pubblicato un misterioso teaser: la Countach sta davvero tornando? (immagini Bring a Trailer)