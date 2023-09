In vendita questa splendida Fiat Panda 4×4 Edizione Limitata del 1985 rimessa a nuovo

Purtroppo la storia della gloriosa Panda 4x4 è ufficialmente finita, con Fiat che ha deciso di interrompere la produzione della versione a fine 2022. Questo però ha reso ancora più esclusivi i modelli del passato, guardate ad esempio questa Fiat Panda 4×4 Edizione Limitata del 1985.

Si tratta di uno dei 5.000 esemplari usciti dalle fabbriche Fiat che, dopo esser stato restaurato di recente a Bologna, è finito in vendita negli Stati Uniti, nel Vermont. Il colore principale dell’auto è il Bianco Corfù, una striscia rossa e nera però attraversa la vettura per tutto il suo perimetro. La parte superiore del portellone del bagagliaio è stata dipinta di nero, probabilmente per matchare con la grande fascia parafango che circonda tutta la vettura.

Le gomme con cui viene venduta sono delle Pirelli MS Winter 160, installate su cerchi da 13 pollici in acciaio dipinti di bianco. Il motore è stato rimesso a nuovo ed eroga, come tradizione, 36 kW/48 CV; anche il carburatore, il radiatore, lo scarico e il cambio manuale a 5 rapporti sono stati ricostruiti o sostituiti. Insomma si tratta di una Panda 4x4 del 1985 in eccellenti condizioni con appena 58.000 km percorsi, tutti dettagli che potrebbero portare in alto il prezzo dell’asta sul sito americano Bring a trailer. Attualmente l’offerta più alta è di 15.000 dollari, poco meno di 14.000 euro.