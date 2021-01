In vendita questa splendida Alfa Romeo Alfasud Ti Bimotore 4x4 elaborata da Wainer

Il mondo dei collezionisti d’auto è sempre estremamente variegato e appagante e lo dimostra una volta di più RM Sotheby’s, che a catalogo ha ora una particolare Alfa Romeo Alfasud del 1974.

Il nome corretto e completo della vettura è: Alfa Romeo Alfasud Ti Bimotore 4x4 Wainer. Probabilmente un po’ macchinoso ma i più ferrati avranno subito notato la parola Wainer: parliamo del garage specializzato in modifiche di Gianfranco Mantovani, che ha preparato questa splendida Alfasud datata 1974.

Completata nel 1977, questa vettura ha alla sua base una Alfasud Ti 1200, modificata ad hoc per ospitare ben due motori identici, uno all’anteriore, l’altro al posteriore - ottenendo così una trazione 4x4. Parliamo nello specifico di due propulsori Alfa Romeo da 1.186 cc, quattro cilindri boxer, 79 CV l’uno. Questa configurazione permette all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi e di raggiungere una velocità massima di 215 km/h. Cifre che magari oggi possono far sorridere ma che per l’epoca erano qualcosa di strabiliante - soprattutto per un’Alfasud. Una vettura creata ovviamente per le competizioni internazionali, nello specifico pensiamo alla Targa Florio e all’African Safari Rally. Riservato il prezzo di partenza, di sicuro questa meraviglia da corsa sarà battuta il prossimo 13 febbraio 2021 da RM Sotheby’s Paris. (Foto: RM Sotheby’s, Paolo Carlini)

