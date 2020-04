In vendita uno sperimentale motore Ferrari V8 creato da Nicola Materazzi

Avendo la possibilità di acquistare un motore Ferrari, dove lo montereste? Su Racecarsdirect.com è appena spuntato un particolare motore sperimentale realizzato dal cavallino rampante, avreste un mezzo su cui piazzarlo?

Una domanda che equivale ovviamente a un gioco, è di certo più interessante capire di che motore stiamo parlando e quali sono le sue origini. Abbiamo utilizzato la parola "sperimentale" non a caso, motori di questo tipo ne esistono soltanto tre e portano la firma di Nicola Materazzi, veterano dei motori turbo il cui nome ha caratterizzato la Lancia Delta Turbo Gruppo 5, la Ferrari 288 GTO, la mitica Ferrari F40 e la Bugatti EB110.

Nel caso specifico parliamo di un propulsore V8 Biturbo, apparentemente ribattezzato F121 da Ferrari (come si può vedere dalla targa incisa sul metallo) e con 400 CV di potenza al suo arco. Targa che riporta fra l'altro il numero di fabbricazione 00002. Ma quanto si spende per portarsi a casa questo autentico pezzo da collezione? Sul sito è indicato un prezzo di 40.000 euro secchi, con il proprietario che si trova attualmente in Svizzera. Nel caso foste interessati sul serio all'acquisto, la contrattazione avverrebbe in modo privato, trovate i contatti del Seller nel link presente in fonte.