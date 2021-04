In vendita gli sneakers Reebok a tema Ford di Jurassic Park

Jurassic Park è con ogni probabilità una delle pellicole cinematografiche più iconiche di sempre. La qualità nella realizzazione delle creature preistoriche, la presenza di scene letteralmente indimenticabili e l'eccezionale regia di Steven Spielberg hanno reso immortale il film sin dal suo debutto targato 1993.

In attesa della terza iterazione del reboot moderno denominata Jurassic World, Dominion abbiamo delle interessanti novità per gli appassionati di scarpe a tiratura limitata nonché, ovviamente, dell'eccelsa opera di Spielberg: Rebook ha deciso di realizzare degli sneakers i quali replicheranno la livrea dei Ford Explorer apparsi in Jurassic Park.

Come potete notare voi stessi dalla galleria di immagini in fondo alla pagina, il design generale è estremamente appariscente, con il rosso acceso, il verde vivo e il giallo intenso a dominare le superfici. Le Jurassic Park x Reebok Instapump Fury non passeranno affatto inosservate, neanche per la loro nomenclatura.

Tralasciando le tonalità notiamo subito il "pump button" in giallo con l'icona del T-Rex, ma del prodotto è interessante anche il fondo, dove è stato disegnato il fondo del Ford Explorer con tanto di tubature metalliche. Reebok ha intenzione di lanciare sul mercato l'intrigante proposta il prossimo 1 maggio ad un prezzo di 180 dollari per paio, ma dobbiamo menzionare anche la presenza di altre due varianti apposite: i modelli CL Legacy e Club C. Nel caso in cui vogliate scappare da un inattuale Tyrannosaurus rex proprio come i vispi nipotini di John Hammond, questi sneakers potrebbero fare proprio al caso vostro.



