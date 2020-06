In vendita la Santissima Trinità delle Charger: il prezzo è giustamente astronomico

Sono appena finite a listino tre vetture assolutamente iconiche, progettate e immesse sul mercato nella seconda metà degli anni '60 le quali necessitano, nel caso foste interessati, un esborso a dir poco sontuoso.

Stiamo parlando di quella che è considerata la Santissima Trinità delle Dodge Charger, e cioè della Charger R/T SE, della Charger 500 e infine anche della Charger Daytona: uno spettacolo senza precedenti nel mondo delle aste, e che potete ammirare attraverso la galleria di immagini in calce.

Quello che però tratterrà parecchie persone dal lanciarsi a capofitto sulle tre vetture riguarda due aspetti esclusivi. Il primo è che nel caso foste interessati ad uno soltanto dei tre esemplari, dovreste comunque acquistarli tutti, e il secondo è che il prezzo complessivo ammonta sui 420.000 dollari.

A ogni modo, scendendo nel dettaglio, vi diciamo che la Charger R/T SE possiede dei fari anteriori a scomparsa ed è stata progettata di fabbrica con finestrini elettrici, cosa rara di quei tempi, e tettuccio in vinile. La Charger 500 invece è molto più rara, in quanto è stata prodotta in soli 392 esemplari, incarnanti una sorta di variante stradale di un prototipo Dodge pensato per competere nella categoria NASCAR. In conclusione l'ultima macchina, la Charger Daytona, è praticamente una delle automobili più iconiche e riconoscibili che esistano. Anche lei è molto rara, e infatti soltanto 503 unità ne son venute fuori dalla fabbrica. Il trio condivide lo stesso identico motore V8 da 7,2 litri e capace di erogare 375 cavalli di potenza i quali all'epoca non erano affatto pochi, anzi.

In conclusione, restando tra le Dodge d'epoca, ecco a voi due esempi di automobili storiche del brand. La prima ancora una volta una Charger del '69 appena finita all'asta, mentre la seconda sicuramente ancor più unica e particolare: stiamo parlando di un concept del 1954 il quale non è mai arrivato ad essere prodotto in serie, e che si chiamava Dodge Firearrow II.