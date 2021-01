In vendita una Ruf BTR2, la rarissima 993 non costruita da Porsche

Ruf e Porsche, due nomi indissolubilmente legati. La piccola casa automobilistica di Pfaffenhausen, Germania, è storicamente uno dei maggiori produttori di vetture su base Porsche. Le moderne CTR e SCR pur mantenendo l'iconico stile delle 911 sono costruite su di un telaio tubolare appositamente progettato, un tempo il rapporto era ancora più forte.

Tra il 1993 e il 1998 Ruf ha prodotto dieci esemplari di BTR2, una sportiva derivata dalla 993 Carrera a trazione posteriore. Questa edizione limitata era capace di erogare 420 CV e di sfrecciare ad oltre 306 km/h. Cifre al tempo superate, in ambito 911, solo da 993 GT2 e GT2 Evo. La BTR2 succede alla prima BTR, basata sulla generazione 964. Il suo nome significa "Gruppo B Turbo Ruf". Dei dieci esemplari prodotti soltanto tre sono con guida a destra, come quello proposto ora in vendita a 250.000 euro, un prezzo salato ma decisamente inferiore alle quotazioni raggiunte dalle 993 GT2.

Anziché optare per un doppio turbo come le Porsche turbo ufficiali, il team di Alois Ruf ha equipaggiato la BTR2 con un singolo turbo. Gli alberi a camme sono modificati, è presente un radiatore dell'olio ausiliario, il sistema di scarico è con doppio terminale e la ECU di serie è stata sostituita con la nota Bosch Motronic. La trasmissione è un sei marce manuale progettato da Ruf, accoppiato ad un differenziale a slittamento limitato. Le sospensioni sono più dure e la frenata è garantita dai freni maggiorati che fanno capolino all'interno dei classici cerchioni a cinque razze Ruf.

Per aumentare la rigidità del telaio è stato montato un roll-bar, minuziosamente rivestito in pelle. Negli interni possiamo trovare anche sedili sportivi, volante personalizzato, tettuccio apribile elettrico e il leggendario tachimetro Ruf con scritte verdi su sfondo nero. L'aerodinamica è leggermente migliorata grazie alla diversa configurazione della presa d'aria del paraurti anteriore, arricchito anche con un inedito splitter, e ad un alettone posteriore pensato per le alte velocità.

La Ruf BTR2 è una delle sportive più esclusive degli anni '90. Per il governo tedesco non si tratta di un'elaborazione, ma bensì di una creazione originale Ruf, avendo un VIN forgiato a Pfaffenhausen su di un telaio vergine Porsche. Amanti della 993? Non perdetevi la Gunther Werks 400R con carrozzeria in fibra di carbonio.