In vendita una Rimac Concept One unica: il prezzo è inarrivabile

La Rimac Concept One è sicuramente tra le vetture più veloci in assoluto a viaggiare sulle nostre strade. Fino ad oggi pare che gli esemplari della hypercar elettrica costruiti siano sette o otto, inclusa l'unità che Richard Hammond distrusse alcuni anni fa, ma la casa non ha diffuso dati precisi in merito.

A ogni modo, un esemplare è appena stato messo in vendita da Manhattan Motorcars tramite la rivista Road & Track. Il rivenditore di New York, il quale ha una buona reputazione sulla vendita di veicoli costosissimi, conferma si tratti di una delle pochissime Concept One presenti sulla faccia della Terra.

Purtroppo sulla Concept One di Manhattan Motorcars non sono state condivise molte informazioni, eccetto per la verniciatura in Riviera Blue per quanto concerne la carrozzeria, e circa la tonalità Cognac Gold utilizzata all'interno dell'abitacolo. Non poteva però mancare il prezzo, poiché è stato fissato, con grande dispiacere degli appassionati, sull'incredibile cifra di 1,6 milioni di dollari. Considerando l'unicità della macchina, non dovrebbe essere una somma troppo alta.

Per coloro che non dovessero conoscere la Concept One, parliamo di una hypercar elettrica omologata per la strada e sviluppata interamente dal costruttore croato, Rimac. Il bolide produce ben 1.241 cavalli di potenza e 1.600 Nm di coppia, che le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in circa 2,5 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 340 km/h.

Tutto ciò deriva da un sistema propulsivo composto da quattro motori sincroni a eccitazione permanente, disposti uno per ogni ruota. Si tratta di un livello di tecnologia altissimo, e non sorprende difatti che alcune voci di corridoio vogliono il Gruppo Volkswagen intenzionato a rilevare una parte considerevole delle azioni Rimac in cambio del brand Bugatti.

In attesa di sapere di più sull'esito dell'asta e sulle trattative tra le case automobilistiche vogliamo informarvi circa il prossimo prodotto della casa croata: è l'incredibile Rimac C_Two da 1,914 cavalli e 415 km/h la quale, oltre a mettere in campo prestazioni impossibili, sarà persino capace di impartire lezioni di guida al suo fortunato conducente: ecco come.