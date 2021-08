In vendita un raro e colossale motorhome: è una casa sulle ruote

L'industria dei motorhome negli ultimi anni è cresciuta a ritmi esponenziali. Fino a poco tempo fa gli individui più facoltosi preferivano buttarsi su camper e roulotte di gran lusso ma di dimensioni quasi sempre contenute, ma a quanto pare il trend ascendente di questi colossali veicoli non accenna ad assestarsi e guarda pure al passato.

Il veicolo visibile nella galleria di immagini in fondo alla pagina è il Camelot Cruiser. Si tratta di un motorhome dal peso di 18.143 chilogrammi ideato e costruito nel lontano 1974 da una compagnia chiamata Edler & Company. In quel momento, e in parte anche oggi, incarna uno degli esponenti più opulenti della categoria, in quanto può persino ospitare dei piccoli veicoli all'interno del vano di carico inferiore. Per gli interessati, WorldWideAuctioneers l'ha appena messo a listino.

Ovviamente mezzi del genere non potevano non essere personalizzabili di fabbrica, e il proprietario originale decise infatti di equipaggiarlo per una normale vita in viaggio: è presente qualunque comodità, dalle camere da letto all'enorme salone, dalla fornitissima cucina alla sala relax per passare il tempo. Ogni zona è provvista oltretutto di mobilia ben abbinata all'estetica delle pareti e delle finiture.



Insomma, all'epoca del suo debutto il Camelot Cruiser era il massimo a cui poter aspirare per le vacanze on the road, e gli amanti delle escursioni sulla neve avevano persino una marcia in più: il motorhome ha un garage nel quale poter finanche inserire due motoslitte.



A muovere un veicolo dalla massa tanto imponente ci pensa un propulsore Ford a benzina da 5,8 litri abbinato ad un cambio automatico a quattro rapporti. Nel listino viene specificato che l'esemplare offre "un'affidabilità indiscutibile e un servizio a lunga durata. Difficilmente potrete trovare un motorhome classico più affidabile di questo."



Da parte nostra non possiamo che dirci impressionati dal Ford C750 Camelot Cruiser e, nel caso in cui voleste acquisire maggiori informazioni su di esso, non dovrete far altro che cliccare sul link indicato in precedenza. A proposito di motorhome ci avviamo a chiudere rimandandovi all'assurdo esemplare da pascià recentemente acquistato da Dax Shepard, il quale gli è costato circa un milione di dollari. In ultimo invece non possiamo non mostrarvi il Vario Perfect 1200 Platinum, che può arrivare ad una somma richiesta di 1,5 milioni di euro e ospitare al suo interno una Mercedes-AMG GT.