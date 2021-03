In vendita una rarissima Lamborghini Countach 25th Anniversary Edition

Lamborghini ha costruito soltanto 658 Lamborghini Countach in 25th Anniversary Edition, ma la vettura in alto oltre alla sua rarità ha anche un altro importantissimo asso nella manica: l'esemplare in Rosso Siviglia, nonostante abbia 32 anni sul groppone, ha percorso appena 1.003 chilometri in totale.

Il modello è stato progettato per celebrare il venticinquesimo anniversario dalla presentazione del primo modello mai progettato dalla compagnia, la mitica 350 GT, e l'esemplare raffigurato nella galleria di immagini in fondo alla pagina fu donato ad Horacio Pagani in persona. All'atto pratico la Countach 25th Anniversary Edition si basa sulla 5000 QV e presenta prese d'aria frontali riviste, nuove minigonne e prese d'aria laterali riprogettate per garantire un flusso migliore al poderoso propulsore.

Quest'ultimo è un V12 aspirato da 5,2 litri, capace di produrre 470 cavalli di potenza a 7.000 giri al minuto, nonostante la casa comunicò soltanto 455 cavalli. L'output le consente di passare da 0 a 100 km/h in meno di 5,0 secondi, che per l'epoca in cui è stata sviluppata è una performance di un certo livello.

Come dicevamo, l'esemplare è stato utilizzato pochissimo, e potrebbe pertanto essere uno di quelli nelle condizioni migliori. La vendita sarà curata da Walt Grace Vintage, che ha richiesto una cifra di 425.000 dollari. Certo, siamo lontani dalle cifre astronomiche di alcune automobili ancora più rare, ma si tratta comunque di una somma importante.

Per avviarci a chiudere restando in tema di rarissimi bolidi Lamborghini finiti in vendita di recente, vogliamo rimandarvi ad un altro esemplare di Countach piazzato poche settimane fa da Bring A Trailer. In ultimo invece, tornando alla Countach 25th Anniversary Edition, non possiamo non menzionare un esemplare messo a listino a marzo dello scorso anno con appena 135 chilometri percorsi in totale: si tratta di una vera e propria chimera del mondo delle automobili.