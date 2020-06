In vendita una rarissima Bugatti Chiron rossa e nera: il prezzo è folle

Proprio come la Bugatti Veyron prima di lei, la Chiron è stata prodotta in pochissimi esemplari. Ormai sono quattro anni che quest'ultima è sul mercato, ma la casa automobilistica francese ha messo a disposizione appena 100 unità delle 500 promesse inizialmente.

A ogni modo, se cercate una fantastica Chiron ma non vi va di aspettare un anno per riceverla, ne è appena stato messo in vendita un esemplare con pochissimi chilometri percorsi complessivamente: lo potete ammirare dalla galleria in calce, per la quale dobbiamo ringraziare Post Oak Motor Cars, il rivenditore texano.

Quella che vedete è una Chiron 2019MY con 520 chilometri percorsi e oltre 100.000 euro di esotiche personalizzazioni. A rendere la carrozzeria attraente ci pensano le verniciature Italian Red e Beluga Black, mentre i grossi cerchi alternano il nero all'argento.

Dentro all'abitacolo invece, la hypercar probabilmente è ancora più bella. Per emulare i colori esterni troviamo ancora una volta l'Italian Red a tappezzare tutto il possibile, inclusi gli interni delle portiere, i sedili e la console centrale. Il resto è praticamente tutto in nero, esclusa la "console" centrale, che in questo caso aggiunge dettagli argentati.

In questi casi chiedere il prezzo non è una delle cose più furbe in assoluto da fare, in quanto per portarvela a casa dovrete sborsare una cifra che si avvicina ai 3 milioni di euro.

A proposito di aste inaccessibili, ecco quella relativa ad una Ferrari Enzo unica, la quale è stata battuta per circa 2,7 milioni di dollari. Neanche questa meravigliosa Porsche 935 scherza: prodotta in appena 77 esemplari e basata sulla 911 GT2 di scorsa generazione, necessita di almeno 1,3 milioni di euro.