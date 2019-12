In vendita una rara Volkswagen XL1 Plug-in Hybrid, l'auto più aerodinamica del mondo

Se seguite attentamente la nostra sezione Auto, probabilmente vi ricordate della Volkswagen XL1 Plug-in Hybrid, anche detta “La vettura più aerodinamica di sempre”. Ebbene una rara unità è ora in vendita, per la gioia dei collezionisti.

Parliamo di una vettura davvero futuristica e ultra desiderata, il marchio tedesco infatti ne ha prodotte e vendute soltanto 200 unità. Una di queste, del 2015, è ora spuntata su Heritage Automotive in vendita al prezzo di 79.950 sterline, ovvero 94.800 euro circa (oppure 1.815 sterline al mese, 2.150 euro). Il modello è ovviamente usato, pochissimo però, ed è in ottime condizioni.

Tecnicamente parliamo di una vettura spinta da un motore da 800cc Biturbo alimentato a gasolio, che eroga 47 CV ed è gestito da un cambio automatico a doppia frizione DSG, in combo con un propulsore elettrico da 27 CV - per un totale di 74 CV. Cifre ovviamente ridicole se paragonate alle ibride plug-in odierne, ma che nel 2015 erano davvero un’avanguardia.

Il vero fiore all’occhiello di questa vettura sono del resto i consumi: basta infatti un solo litro di gasolio per percorrere 100 km di strada, la piccola batteria da 5,5 kWh permette inoltre di avere 50 km di autonomia Full Electric. Il badge plug-in ci indica che possiamo tranquillamente ricaricare la batteria tramite cavo, ma com’è riuscita Volkswagen a ottenere simili risultati?



Grazie a un coefficiente aerodinamico del tutto ridicolo, in senso buono: parliamo di 0,189, davvero eccezionale per un veicolo da 795 kg che scatta da 0 a 96 km/h in 11,9 secondi, con velocità massima fissata a 157 km/h. Un vero oggetto da collezione, che a suo tempo è riuscito ad anticipare il presente che stiamo vivendo oggi.