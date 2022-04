In vendita una rara McLaren F1 Carbon Black: ha percorso solo 4.500 km

McLaren ha costruito nella sua storia all'incirca 106 F1, parliamo della storica supercar in produzione dal 1993 al 1998 in diverse edizioni. Ora una McLaren F1 stradale è in vendita, una delle 64 esistenti in questa variante, con appena 4.500 km percorsi.

La F1 in questione è la sessantesima prodotta e sembra aver passato tutta la sua esistenza nel Regno Unito. Originariamente era una F1 in colorazione Brilliant Silver (sapete che Elon Musk ha acquistato una McLaren F1 argentata nel 1998? Questa però non è la sua...), ora però può vantare una finitura Carbon Black con cerchi in magnesio a blocco centrale da 17 pollici.

Il sedile del conducente è posizionato centralmente ed è avvolto da preziosa pelle nera, mentre i due sedili per i passeggeri sono in Alcantara. All'epoca una F1 costava 815.000 dollari, un prezzo davvero fuori da ogni scala, inoltre richiedeva 30.000 dollari di manutenzione all'anno. A muoverla abbiamo ancora oggi un motore V12 di fattura BMW da 6.2 litri con 620 CV e 650 Nm di coppia, con un esemplare del genere che può costare più di 10 milioni di dollari.



A tal proposito McLaren Special Operations che sta vendendo questa F1 non ha pubblicato il prezzo richiesto per questo meraviglioso esemplare, potete però sempre richiedere informazioni...