In vendita una rara Lancia Hyena Zagato basata sulla Delta Integrale

La Lancia Delta Integrale è un'autentica vettura leggendaria, una delle migliori che gli anni '80 e '90 abbiano sfornato, e proprio su di lei è stata sviluppata questa rara Lancia Hyena by Zagato del 1993.

Parliamo di una vettura rarissima, basata appunto sulla più famosa Lancia Delta Integrale. Il risultato di un lavoro voluto dall'appassionato Paul Koot (proprietario della Lusso Service Holland, importatore Lancia ufficiale), a lui infatti si deve lo Hyena Project, con questo modello in oggetto che ora potete acquistare tramite un'asta di RM Sotheby's.

L'auto si presenta con 190 kg in meno rispetto alla Delta Integrale classica, grazie soprattutto agli interni in fibra di carbonio. Aggiungendo al pacchetto i 300 CV del motore, la Hyena by Zagato può essere considerata una Performance Car a tutti gli effetti. Al mondo fra l'altro esistono soltanto 24 esemplari di questo tipo, il modello all'asta ha avuto solo due proprietari e il suo contachilometri segna 14.000 km, non di più.

Un bellissimo esemplare di colore Madras Blue, solo 1 dei 3 con motore da 300 CV, poiché gli altri arrivavano soltanto a 250; il numero seriale è 24/24, mentre il telaio porta numero ZLA831AB000585157. L'asta sarà battuta il prossimo 27 giugno 2020 ma non è chiaro a quale prezzo si potrà arrivare. (Foto: Dirk de Jager per RM Sotheby's)