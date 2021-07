In vendita una rara Lamborghini Miura SVJ: è unica e il prezzo è fuori di testa

La Lamborghini Miura è senza ombra di dubbio una delle vetture più iconiche mai costruite, considerata da moltissimi appassionati “la” Lamborghini per eccellenza. Il modello è diventato ancora più esclusivo con le versioni SVJ - e ora una di queste particolari unità è in vendita.

Di Lamborghini Miura SV ne sono state costruite appena 763, se vi sembra tanto però aspettate di sentire quante SVJ sono state prodotte ufficialmente: solo tre. Proprio una di queste rarissime SVJ è attualmente in vendita a Kidston, per un prezzo chiaramente fuori da ogni parametro: secondo voci di corridoio ci avviciniamo ai 4 milioni di euro.

Creata nel 1970 per seguire un sogno di Bob Wallace, la Miura SVJ ha rischiato seriamente di non vedere mai la luce poiché Ferruccio Lamborghini non era chissà quanto convinto. A chiedere a gran voce la Miura “potenziata” furono alcuni clienti, che ottennero la possibilità di convertire le loro Miura SV. Di ufficiali però, come detto sopra, ne furono create soltanto tre, motivo per cui i prezzi di questi esemplari sono oggi del tutto fuori controllo.

Il modello attualmente in vendita è appartenuto a Paul Ferrandi, motivo per cui è stato rinominato “The Corsican”, e ha una storia alquanto travagliata. È stata la Miura SV numero 756, poi convertita ufficialmente da Lamborghini in SVJ, con telaio numero 5090 e motore 30751. Ha avuto nella sua storia diversi proprietari ed è anche stata riverniciata in argento opaco, fin quando la Kidston si è occupata del restauro completo nel 2010, riportandola al suo colore originale Rosso Granada.

Ci son voluti tre anni di lavoro per riportare la vettura allo splendore originale, motivo per cui il valore è schizzato alle stelle. Sul suo contachilometri figurano appena 19.582 km ed è davvero un modello di rara bellezza. Per ammirare più fotografie della vettura vi rimandiamo al sito ufficiale di Kidston.