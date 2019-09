Venduta una rara DeLorean DMC-12 di colore nero: ha meno di 10.000 km

La saga di Ritorno al Futuro realizzata da Robert Zemeckis ha sicuramente lanciato il mito della DeLorean DMC-12, anche se nel nostro immaginario si è stampata con un classico colore argento satinato. Oggi ve ne mostriamo una di colore nero.

Questa particolare versione, che ovviamente non ha nulla a che fare con il film, è stata appena venduta sul trafficato sito Bring a Trailer e - bisogna dirlo - è raro trovare modelli del 1981 tenuti in così buone condizioni.

Il proprietario della vettura ha ottenuto un prezzo di 31,751 dollari (poco meno di 29.000 euro), giustificato sì dalle ottime condizioni ma anche dalla poca strada percorsa negli anni: appena 5900,8 miglia, pari a 9.496,42 km. Di fatto è una delle DeLorean esistenti con meno km in assoluto.

A influire sul prezzo finale però anche la verniciatura: se ricordiamo DeLorean solo di colore grigio è perché la compagnia non ha mai venduto altri colori. Sembra che solo tre vetture siano state spostate dalla loro fabbrica irlandese negli USA per una riverniciata: ne esiste una nera (seriale 667), una rossa (seriale 661) e una gialla (seriale 672). Secondo DMC, solo una di queste tre non è stata ritoccata negli anni. Quella appena messa in vendita è dunque un'assoluta rarità, per la gioia dei collezionisti.