In vendita una rara Bugatti EB 112 by Giugiaro: ne esistono solo 3 al mondo

Di Bugatti sul mercato dell'usato non ce ne sono mai tantissime, ogni vettura che arriva è sempre motivo di festa - nel caso di oggi poi parliamo di un prototipo esistente solo in tre unità: una rarissima Bugatti EB 112.

Si trova attualmente in vendita in Germania, presso il rivenditore Schaltkulisse, e arriva dall'epoca pre-acquisizione da parte del Gruppo Volkswagen. Un tempo in cui a dirigere i lavori c'era Romano Artioli, che chiese a Giorgetto Giugiaro di disegnare una vettura quattro porte che ereditasse comunque il prestigio del marchio francese.

Il risultato di questo esperimento fu proprio la Bugatti EB 112, mostrata al mondo durante il Salone di Ginevra del 1993. Nello specifico si tratta di una vettura con telaio #39002 che ha 3.900 km sul proprio contachilometri. Ordinata originariamente il 27 aprile del 1993, fu consegnata nel febbraio 2000, ben sette anni dopo. Ha avuto un solo proprietario e il rivenditore assicura che tutto funziona a dovere. Tecnicamente abbiamo un motore V12 da 6.0 litri con 450 CV/335 kW connesso a un cambio manuale a cinque rapporti, quanto basta per scattare da 0 a 100 km/h in appena 4,3 secondi.

Rispetto ai primi anni '90, le cose sono oggi molto cambiate e per strada è possibile incontrare opere d'arte come la nuova Bugatti La Voiture Noire.