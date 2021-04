In vendita una rara Brabus 800 EV12 del 2009: è la berlina più veloce del mondo

È ancora oggi la berlina più veloce del mondo, anche se è stata costruita nell’ormai lontano 2009, ed è in vendita: parliamo di uno splendido esemplare di Brabus 800 EV12, spuntato sul sito Mechatronik.de.

Caratterizzata da un colore nero e da un body kit alquanto aggressivo, la Brabus 800 EV12 in questione è in grado di raggiungere la bellezza di 370 km/h come velocità massima. Il suo motore Brabus SV12 R Biturbo 800 a 12 cilindri è in grado di erogare fino a 800 HP/811 CV, con uno scatto non indifferente dovuto anche a un cambio automatico a cinque rapporti particolarmente efficiente.

La coppia massima generata da questa vettura è a dir poco impressionante: 1.420 Nm, già disponibile a 2.100 giri/min, numeri davvero fuori di testa che l’elettronica limita infatti a 1.100 Nm. Registrata presso il Brabus Service GmbH il 7 maggio del 2009 con numero BOT-EV12, la vettura ha cambiato targa il 5 maggio del 2014 passando a S-EV800 - ed è l’ultimo aggiornamento in questo senso. Oggi conta appena 18.790 km sul contachilometri generale, è di fatto come nuova, il prezzo però potrebbe farvi cadere la mascella: parliamo di 196.350 euro, con il 19% di tasse incluse.

Se volete qualcosa sempre a marchio Brabus di meno dispendioso, c’è sempre la Brabus 92R elettrica...