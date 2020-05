In vendita una rara Alfa Romeo Zagato TZ3 Stradale: ne esistono 9 al mondo

Quanti fra voi conoscono l'Alfa Romeo Zagato TZ3 Stradale? Parliamo di una rara vettura che omaggia all'italiana la celebre Dodge Viper e prende qualche linea dalla Jaguar E-Type, un'auto dall'eleganza sopraffina che non sfigurerebbe fra le mani di Diabolik. Ebbene un modello è ora in vendita.

Il concessionario TSG Autohaus, in California, ha infatti messo in vendita un eccezionale esemplare di colore marrone, Brown Metallic per essere precisi, con appena 844 km sul contachilometri. Una vettura eccezionale che potrebbe assolutamente valere i 699.000 dollari richiesti, circa 640.000 euro.

Le sue condizioni sono pressoché perfette e il motore ha percorso pochissimi chilometri, è lì che scalpita con la sua architettura V10 e gli 8.4 litri di cilindrata, una bestia da 640 CV a 6.100 giri/min, 793 Nm a 5.000 giri/min. Grazie a questo propulsore l'Alfa Romeo Zagato TZ3 Stradale è capace di arrivare a 325 km/h, accelerando da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi.

Quando sopra abbiamo usato la parola "rara" ovviamente lo abbiamo fatto con cognizione di causa: il modello in oggetto è infatti il numero 7 di 9 e ha passato tutta la sua vita in California, del resto come abbiamo visto non ha fatto poi molta strada. Beato chi riuscirà a portarla nel proprio garage. Nel frattempo ricordiamo che il nome "Zagato" è apparso anche a impreziosire la Lancia Hyena Zagato e le splendide Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation.