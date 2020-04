In vendita una rara Acura NSX Zanardi Edition: al mondo ne esistono 51

La Acura NSX è stata una delle auto sportive più desiderate degli anni '90, una vera icona di stile, ancora oggi non è difficile trovarne di buone sul mercato dell'usato. È invece molto più complicato incappare in una NSX Zanardi Edition, con un'unità finita ora in vendita.

Parliamo di un'edizione speciale costruita da Honda in soli 51 esemplari, per celebrare al meglio il campione di Formula 1 Alex Zanardi. La NSX Zanardi Edition è rifinita con il colore Formula Red e ha interni Onyx, oltre a un piccolo spoiler posteriore. Rispetto alla NSX standard, questa edizione pesava ben 67 kg in meno, inoltre l'unità in vendita su Bring a Trailer ha a bordo ancora il suo motore originale, un 3.2 litri V6 da 290 CV, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti.

Oltre al peso ridotto, la vettura offre sospensioni più rigide rispetto allo standard e una piccola placca con la firma di Alex Zanardi posta fra i sedili. Essendo prodotta in 51 unità, l'Acura NSX Zanardi Edition veniva anche numerata, questo particolare modello in vendita vanta il numero 43. Ma passiamo al prezzo: la NSX standard (in questo video una Acura gareggia contro una Tesla Model S) negli ultimi anni si è venduta attorno ai 40-60.000 dollari, con modelli dal chilometraggio irrisorio arrivati anche a 150.000 dollari.

Questo particolare modello, essendo speciale, viene venduto a 126.000 dollari, circa 116.000 euro. L'auto è stata costruita nel 1999, appena un anno prima del terribile incidente che ha coinvolto proprio il campione nostrano, nel quale ha purtroppo perso entrambe le gambe.