In vendita un Range Rover della Regina Elisabetta II: a bordo è salito anche Barack Obama

Il Range Rover di colore blu scuro che vedete nelle foto presenti in pagina potrebbe sembrare un “normalissimo” SUV britannico, c’è però un dettaglio che lo rende alquanto speciale: è stato acquistato e utilizzato dalla Royal House inglese e ora è in vendita.

Il Range Rover in questione è stato acquistato dalla casa reale britannica nel 2016 ed è stato utilizzato dalla Regina Elisabetta II e suo marito il Principe Filippo in diverse occasioni. La più famosa, rimasta negli annali, riguarda la visita dell’allora Presidente degli Stati Uniti Barack Obama e consorte, Michelle. Esistono foto che ritraggono i reggenti inglesi con gli Obama a bordo del Range Rover in oggetto, che tecnicamente è un SDV8 Autobiography LWB, ovvero “a passo lungo”, con maggiore spazio a bordo.

Se la carrozzeria esterna è in un raffinato blu metallizzato, gli interni sono in pelle beige, fra gli optional invece si contano una climatizzatore a quattro zone, un tetto panoramico (non apribile), un sistema di intrattenimento per i sedili posteriori, una tendina per il lunotto posteriore azionabile elettronicamente. Tanta eleganza ma senza dimenticare la potenza: il veicolo è infatti mosso da un motore V8 turbo da 4,4 litri che eroga 250 kW/340 CV di potenza con ben 700 Nm di coppia, un Range Rover che può trasportare senza fatica davvero di tutto. La trasmissione è automatica a 8 rapporti, mentre la trazione è AWD, All-Wheel Drive, dunque integrale. Lo scatto 0-100 km/h è possibile in meno di 7 secondi, non male per un bestione simile, con la velocità massima pari a 217 km/h.

La vettura ha percorso in totale circa 29.000 km, con il contachilometri che ne segnava circa 4.180 quando la Casa Reale ha acquistato la vettura presso un concessionario di fiducia. Tale concessionario ha assicurato che il precedente proprietario fosse di “sangue blu”, dunque la vettura era tenuta in perfetto stato, come fosse nuova. Ma quanto costa questo speciale veicolo “reale”? Attualmente sono richieste 224.850 sterline, il che si traduce in poco più di 260.000 euro al cambio attuale. Per avere un confronto, uno stesso veicolo non appartenuto a nessuna Casa Reale vale all’incirca 127.000 sterline, poco meno di 150.000 euro, l’appartenenza alla Regina Elisabetta II ha dunque fatto lievitare - e neanche poco - il prezzo, com’era prevedibile. (Foto: PistonHeads)

