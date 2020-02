In vendita una delle quattro Dodge Challenger Demon in fibra di carbonio: le immagini

In vendita un pezzo rarissimo. Si tratta di uno dei soli quattro esemplari di Dodge Challenger Demon in fibra di carbonio mai prodotti da Speedkore. La concessionaria di auto esotiche del Texas BJ Motors chiede un prezzo considerevole.

Per portarvela a casa dovreste infatti sborsare circa 157.000 euro, una cifra non distante da quella necessaria per acquistare una Audi R8, giusto per fare un esempio. Ma questa unità non è una Challenger qualsiasi. E' stata rivelata al SEMA show del 2017, e figura parti in fibra di carbonio a sostituire quelle standard, per una perdita di peso di quasi 100 kg. L'esemplare appena messo a listino tra l'altro ha percorso soltanto 10 chilometri in totale.

La Demon è mossa da un massivo V8 sovralimentato da 6,2 litri, il quale è capace di sprigionare 840 cavalli di potenza e 1.044 Nm di coppia tramite carburante da gara a 100 ottani. Se invece riforniste la macchina da una pompa qualsiasi vi dovreste "accontentare" di 808 cavalli. Tali numeri le consentono uno scatto da 0 a 96 km/h in appena 2,3 secondi.

Colui che originariamente ha ordinato la vettura ha praticamente buttato dentro ogni optional possibile e immaginabile. Parliamo di sedili anteriori riscaldati o rinfrescati, di un sistema audio a 18 speaker e di tappezzeria in Alcantara bicolore. Tra l'altro bisogna poi menzionare la "Demon crate", una scatola metallica allegata contenente tutto il necessario per percorrere il quarto di miglio in un batter d'occhio. All'interno infatti troviamo ruote anteriore sottili e leggere, una piastra per bloccare lo specchietto del passeggero e un filtro dell'aria di forma conica.

A proposito di Dodge, ricordate la Charger che Dominic Toretto ha guidato nel primo film dell'iconico franchise di Fast and Furious? Beh, mi dispiace deludervi ma il gigantesco turbocompressore che sbucava dal cofano era un falso di scena. Per concludere vi rimandiamo al decisamente geniale sistema di recupero utile a liberare una Dodge Ram affondata nel ghiaccio.