In vendita le prime Tesla Model Y con celle 4680: il prezzo però è più alto del previsto

Signore e signori, finalmente ci siamo, aspettavamo questo momento da fine 2020, ovvero da quando Elon Musk ha annunciato al mondo le sue celle 4680. Le Tesla Model Y con celle di nuova generazione sono finalmente in vendita, almeno negli USA.

A oggi, le Tesla Model Y vendute in Europa non vengono importate dagli USA o dalla Cina, al contrario vengono costruite nel nuovo impianto Tesla di Berlino che produce solo crossover elettrici. Le auto Made in Germany di Tesla non sono ancora pronte per vantare le celle 4680, al contrario vengono prodotte con celle tradizionali 2170 (anche LFP nel caso della Tesla Model Y RWD da meno di 50.000 euro), le vetture con celle di nuova generazione però sono appena arrivate sul listino americano anche se non è possibile configurarne una.

Cosa significa questo? Che tramite il sito Tesla possiamo solo ordinare le classiche Model Y Long Range e Performance, non c’è ancora la possibilità di scegliere la Standard Range AWD 4680. Qualcuno però (ci riferiamo all’account Twitter The Kilowatts) ha scovato nell’inventario dell’usato Tesla americano una Tesla Model Y Standard Range AWD con celle 4680, con meno di 80 km percorsi e un prezzo di 63.990 dollari, solo 2.000 dollari in meno rispetto alla classica Long Range con batterie tradizionali.

Queste nuove celle 4680 sembrano dunque essere alquanto care al momento, l’obiettivo di Tesla però è abbassare i prezzi di questa versione e rendere la Tesla Model Y Standard Range AWD (con 430 km circa di autonomia dichiarata contro i 530 della Long Range) un nuovo “best buy”, un po’ come sta accadendo in Europa con la Tesla Model Y RWD costruita in Germania. Non vediamo l’ora che le celle 4680 arrivino anche nel vecchio continente…