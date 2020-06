Questa fantastica Bugatti Veyron adesso è in vendita ad un ottimo prezzo

La Bugatti Veyron è stata all'atto pratico una delle prime hypercar in assoluto, quando nell'oramai lontano 2005 scosse il mercato automobilistico tramite specifiche da urlo, un motore ai limiti delle tecnologie ingegneristiche e un lusso sfrenato.

La Veyron portò sull'asfalto un poderoso W16 da 8,0 litri dotato di ben quattro compressori. Il risultato fu una potenza di 1.001 cavalli e una coppia di 1.250 Nm. Ad oggi siamo quasi abituati a questi numeri tra Bugatti Chiron, Lotus Evija, Ferrari SF90 Stradale e tante altre, ma all'epoca una vettura in grado di scattare da 0 a 96 km/h in 2,5 secondi e di raggiungere i 400 km/h era un qualcosa di impensabile, e pesava pure due tonnellate.

Chiaramente la Bugatti Veyron chiedeva cifre spropositate ai facoltosi acquirenti, ma l'esemplare appena messo in vendita ha perso parte del suo valore soprattutto a causa del debutto della Chiron. Nonostante ciò si trova in uno stato eccellente con un un chilometraggio molto basso e una cura maniacale da parte del proprietario attuale.

La vettura che potete ammirare tramite la galleria di immagini in calce è stata assemblata nel 2007 e gode di verniciatura in Black Metallic, di interni in pelle color crema e di soli 1.332 chilometri percorsi complessivamente. Secondo l'annuncio il veicolo offre i seguenti optional: sedili Comfort, chiavi High Speed, fil protettivo applicato sulla parte anteriore della carrozzeria, Personal Digital Assistant (PDA), Bugatti Car Cover e un condizionatore per batteria originale Bugatti capace di allungare la vita della batteria.

Infine, per quanto concerne il prezzo, dobbiamo dire che in realtà resta piuttosto esclusivo nonostante lo sconto: parliamo di circa 1.450.000 euro, quindi pensateci bene.

Dalla Veyron, Bugatti è arrivata fino ad estreme versioni della sua Chiron. Assolutamente degna di nota è la fantastica Chiron Pur Sport (da ora nuove colorazioni disponibili), ideata per la pista e spiegata nel dettaglio dalla casa francese attraverso dichiarazioni recenti.