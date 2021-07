In vendita una Porsche 911 GT3 RS Cabriolet... o qualcosa del genere

Immaginiamo gli appassionati Porsche fare un piccolo sobbalzo alla lettura del titolo della notizia: chiariamoci, ufficialmente non esiste una 911 GT3 RS Cabriolet. Un concessionario californiano tuttavia ha tentato di costruire un mezzo che ne mimasse le fattezze.

Per un'impresa del genere le vie percorribili erano due: prendere una 911 GT3 RS e tagliare di netto il tetto o acquistare una 911 Cabriolet per poi equipaggiarla con le parti della GT3 RS. Il concessionario e carrozzeria Wicked Motor Work, specializzato nelle creature di Stoccarda, ha optato per la seconda opzione.

Questa 911 Carrera S Cabriolet - serie 991 - è stata equipaggiata con una lunga serie di elementi presi in prestito dalla GT3 RS: paraurti anteriore e posteriore, minigonne, passaruota, cofano, diffusore e ovviamente il grande spoiler posteriore. Anche i terminali di scarico sono stati spostati al centro per emulare perfettamente la grintosa coupé. Il lavoro ha inoltre alleggerito la vettura, poiché molte componenti adottate sono realizzate in fibra di carbonio. Per completare il quadro l'esemplare è stato dotato di cerchioni HRE neri da 20 pollici all'anteriore e da 21 al posteriore, dotati di pneumatici Michelin Pilot Sport 4S.

La Porsche 911 "GT3 RS" Cabriolet ha poco più di 31.000 chilometri sul tachimetro e mantiene il propulsore di serie: il sei cilindri da 3,8 litri aspirato è in grado di sprigionare 400 CV di potenza e 440 Nm di coppia. La vettura è attualmente all'asta sul sito PCarMarket, il proprietario spera di recuperare almeno i 200.000 dollari di interventi.

Parlando di vere GT3 vi consigliamo di dare una vista alla nuova Porsche 911 GT3 Touring, una versione sobria dell'amatissimo modello estremo. Nel frattempo Manthey Racing con una 911 GT3 RS elaborata ha strappato un prestigioso record al Nürburgring.