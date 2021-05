In vendita questa Porsche 911 Carrera RS del 1991 con 164 km: non vi costerà poco

Collecting Cars, piattaforma europea di aste online dedicata esclusivamente a vetture da collezione, sta cercando di rivendere la Leonard Collection - con all’interno un’eccezionale Porsche 911 (964) Carrera RS.

Nella collezione figurano anche diverse Ferrari, BMW della serie M e una Ford GT del 2005, la Porsche 964 Carrera RS in questione però sembra davvero un esemplare eccezionale. Sul contachilometri ha soltanto 164 km, di fatto è come nuova - il che è quasi paradossale visto che è stata prodotta nel 1991.

Una vera occasione per portarsi a casa una Porsche della serie 964 con il suo motore da 3.6 litri flat-six ancora originale, in grado di erogare 263 CV e di funzionare grazie a un cambio manuale a cinque rapporti. La vettura è in condizioni eccellenti e la prima volta che ha avuto bisogno di “cure” è stato nel 2017 (dopo ben 26 anni!) presso il Porsche Centre Stuttgart - dove ha ricevuto una nuova batteria, una nuova pompa dell’iniezione e il cambio dell’olio.

Per il resto si tratta di un modello immacolato, motivo per cui il prezzo non sarà proprio alla portata di tutti: l’offerta attuale è di 202.100 sterline, il che significa 234.000 euro, un prezzo che è destinato inesorabilmente a salire.