In vendita la Mustang guidata da Will Smith nel film 'Io sono leggenda'

Torniamo a parlare di auto famose. Questa volta tocca ad una stella di Hollywood, la Mustang guidata da Will Smith nel film cult "Io sono leggenda". Per la precisione, si tratta di una Ford Mustang Shelby GT500 del 2017. Ora è in vendita.

È infatti comparsa su eBay una inserzione relativa a quest'auto. L'annuncio parla di un veicolo ancora in condizioni perfette, da concessionaria. Anche per questo il prezzo è alto, ma considerato il pedigree del veicolo, ci permettiamo di dire non troppo folle. Si parla infatti di ben 150.000$ con acquisto diretto.

Questa Mustang Shelny GT500 del 2007 ha fatto solamente 6.000 miglia e, stando sempre all'annuncio, è stata guidato da Will Smith in persona durante le riprese. Per quanto è verosimile che la maggior parte delle scene siano state affidate agli stuntman.

Il veicolo, subito dopo le riprese, sarebbe stato custodito in un deposito gelosamente. E anche per questo le condizioni generali sono più che ottime. Nota a margine: questa è l'unica delle sei Shelby GT500 sopravvissute al set di Io sono leggenda. Le altre cinque sono state demolite al termine della produzione del film.

Il veicolo monta un V8 da 5.4L, cambio manuale a sei marce e può contare su ben 500CV di potenza per una accelerazione da zero a cento in 4.7 secondi.