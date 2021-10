In vendita il motore rotativo della Mazda 787B vincitrice a Le Mans, per soli 1300 euro

Sono già passati 30 anni dalla memorabile vittoria alla 24 ore di Le Mans della gloriosa Mazda 787B e del suo motore rotativo. Per questo motivo Mazda ha deciso di festeggiare la ricorrenza creando una fedelissima riproduzione del propulsore R26B Wankel della 787B avvalendosi dell’esperienza di Kusaka Engineering.

Quest’ultima è un’azienda Giapponese sita nella prefettura di Tottori specializzata nella creazione in scala di automobili e motori appunto, che in questo caso ha messo il suo know-how a disposizione di Mazda Motorsport per dar vita ad un modello in scala 1:6 del motore a quattro rotori della Mazda 787B (a tal proposito, qui potete scoprire quali sono le Mazda dotate del particolare motore rotativo).

Mazda aveva già prodotto una replica di questo tipo nel 2018, ma quell’occasione si trattò di un’edizione limitata in soli 100 pezzi, mentre l’attuale non avrà limitazioni, e verrà proposta con tanto di collettori e scarico, appoggiati su una base in finta fibra di carbonio.

La cura dei dettagli è certosina e per la sua costruzione Kusaka Engineering si è avvalsa delle scansioni 3D del motore reale. Il risultato lo vedete nelle immagini qui sotto, e sebbene non ci siano parti in movimento rimarrete a bocca aperta di fronte alla cura maniacale con cui è stato riprodotto. Accanto al motore ci sono anche i singoli rotori in serie collegati tra loro dall’albero eccentrico che rispecchiano la reale posizione che occuperebbero all’interno del blocco motore.

Il modello, compreso di piedistallo e copertura in plastica trasparente, misura 40 cm in lunghezza, 23 cm in larghezza e 14 cm in altezza, e ha un peso di circa 3 kg. Il blocco motore è in metallo con dettagli in resina, mentre i connettori delle valvole e le cinghie sono in gomma. Sul piedistallo è presente un’etichetta commemorativa dei 30 anni dalla gloriosa vittoria alla 24 ore di Le Mans, una placca contenente le specifiche del motore e un messaggio di Takayoshi Ohashi, all'epoca team director del programma Le Mans di Mazda.

Se volete aggiungere questo bellissimo modello alla vostra collezione, sappiate che MZ Racing accetterà gli ordini sul suo sito web fino al 10 dicembre, con un prezzo di 176,300 Yen (1362 euro al cambio attuale), e i primi esemplari verranno spediti già da novembre.