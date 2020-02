In vendita la prima monoposto Ferrari da F1 di Michael Schumacher

Lo sappiamo, la leggenda dei motori Michael Schumacher ha ottenuto i suoi primi due titoli mondiali di Formula 1 a bordo di una Benetton nel 1994 e nel 1995, attirando le attenzioni di tutto il mondo su di sé. Il pilota tedesco, nonostante fosse reduce da enormi successi, passò immediatamente in Ferrari nel 1996.

Inizialmente nessuno sembrava credere al ritorno al successo della Scuderia italiana, visto che l'ultimo titolo risaliva al 1983. Ma si sbagliavano, in quanto da lì a poco i fuochi d'artificio a Maranello sarebbero stati interminabili.

La vettura che accolse Schumi in Italia fu la 412 T2 che durante l'arco della stagione 1995 era solito vedere dagli specchietti retrovisori. Salì a bordo di questa monoposto durante i test di fine stagione, tenutisi a Novembre sul tracciato di Fiorano, dove una folla composta da oltre 2.000 persone, nel rigido clima autunnale, assistette ai primi 17 giri di Schumacher in una Ferrari.

Più precisamente fu utilizzata una 412 T2 con numero di telaio 157, la stessa guidata da Jean Alesi nel Grand Prix di San Marino dello stesso anno, quando terminò la gara in seconda posizione. Poco dopo la macchina venne messa da parte, e passò in seguito tra le mani di tre collezionisti, l'ultimo dei quali ne commissionò un restauro completo per riportarla in condizioni eccellenti. Adesso, in questo ottimo stato, è stata messa in vendita da Girdardo & Co., un venditore di auto esotiche con sede a Londra.Per conoscere il prezzo è ancora presto, ma vi assicuriamo che non sarà accessibile a tutti.

