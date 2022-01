In vendita la Mercedes-Benz C63 AMG di Michael Schumacher con motore V8

Quando a inizio 2010 il leggendario pilota Michael Schumacher si è unito al team Mercedes GP Petronas di Formula 1, l'azienda gli ha fornito una splendida Mercedes-Benz C63 AMG. La stessa che ora è in vendita.

La vettura non è stata poi molto fra le mani del campione tedesco, che l'ha guidata solo fino al mese di luglio dello stesso anno prima che fosse rivenduta a un nuovo proprietario. Parliamo di un cittadino svizzero che ha conservato la vettura fino al 2015, data dopo la quale è stata venduta per altre due volte. Oggi è pronta a trovare un nuovo acquirente: la C63 in questione sarà infatti battuta all'asta da Bonhams il prossimo 3 febbraio.

Parliamo di una vettura piena di storia che ha percorso 152.000 km, tenuta in maniera maniacale sia dal punto di vista tecnico che estetico. Tutti i pezzi di ricambio utilizzati nel tempo sono stati originali, l'ultimo proprietario che l'ha acquistata nel 2018 ha inoltre cambiato le quattro gomme ed eseguito tutta la manutenzione necessaria presso un rivenditore ufficiale Mercedes-Benz. Questa serie di Classe C, prodotta fra il 2007 e il 2015, vedeva nella C63 AMG la sua versione più potente con un motore V8 da 3.2 litri e 32 valvole, capace di erogare la bellezza di 456 CV/336 kW con ben 600 Nm di coppia.

La trazione è posteriore e funziona grazie a un cambio automatico a 7 rapporti. Sulla carta, percorre lo 0-96 km/h in circa 4 secondi, è dunque ancora una belva assetata di velocità. Ma a che prezzo Bonhams riuscirà a vendere l'auto? La sua cifra potrebbe attestarsi fra i 50.000 e i 100.000 euro.



Nel frattempo sappiamo tutti cos'è accaduto al pilota tedesco e nell'articolo che segue abbiamo cercato di capire come stava Michael Schumacher nel 2021, dopo l'uscita del documentario Netflix a lui dedicato. Qui il trailer del docufilm di Netflix su Michael Schumacher.