In vendita una meravigliosa Lexus LFA tutta cromata, ma il prezzo è assurdo

Alla fine del 2012 la Lexus fece debuttare la fantastica LFA con 500 esemplari, portando a termine un processo di ricerca e sviluppo quasi decennale, che è costato alla casa automobilistica giapponese un occhio della testa. Infatti Lexus non è mai riuscita a rientrare nelle spese, ma ha messo in pratica una dimostrazione di forza ineccepibile.

La LFA ha infatti lasciato di stucco tutti gli appassionati di motori presentandosi con forme estetiche coraggiose, ma soprattutto con una meccanica sbalorditiva. La supercar mette in pratica un poderoso V10 aspirato da 4,8 litri erogante 560 cavalli di potenza, il quale manda tutta la sua esuberanza verso le ruote posteriori tramite un cambio automatico sequenziale a sei rapporti.

Il propulsore era in grado di raggiungere un numero di giri impressionante in una frazione di tempo piccolissima, che rese impossibile l'implementazione di una lancetta fisica per il contagiri, il quale era totalmente digitale. Concludiamo così la presentazione passando al modello appena messo in vendita in Germania.

L'esemplare di LFA, come potete notare dalla galleria di immagini in calce, si fa notare per la sua cromatura estensiva che abbraccia tutta la carrozzeria. Stupisce sicuramente anche il prezzo, che si attesta sugli 880.000 euro. Il portale Mobile.de ha persino indicato il costo IVA esclusa, che aggiungendo un 19 percento al prezzo totale, lo fa lievitare fino a 1.049.600 euro.

Cos'altro ha di speciale la vettura se si esclude la polarizzante cromatura? Sicuramente il fatto che l'esemplare abbia percorso appena 870 chilometri in totale, fatto che la rende praticamente nuova. L'abitacolo dominato dal rosso poi appare ancora intonso, e ci crediamo visto lo scarso uso che è stato fatto della macchina.

Per concludere restando nell'ambito delle vetture rare, vi rimandiamo a questo rarissimo concept di Dodge Firearrow II del 1954, dategli un'occhiata. Infine vi consigliamo questa Ferrari 599 GTO semi-nuova messa all'asta con 270 chilometri percorsi.