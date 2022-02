In vendita una Mazda RX-7 Spirit R 'perfetta', ma un forum svela il suo passato

Il mercato dell’usato è fuori controllo, ma è sempre stato un terreno di caccia piuttosto ostico per i poco esperti e attenti, specialmente quando si è alla ricerca di un modello particolarmente raro o comunque richiesto. La Mazda RX-7 Spirit R che vedete ne è un chiaro esempio, addirittura venduta come esemplare originale e perfetto.

Ma andiamo con ordine, spiegandovi prima di tutto di cosa stiamo parlando. La Spirit R infatti non è una RX-7 qualunque, ma è una versione speciale realizzata da Mazda in soli 1500 esemplari, 1044 dei quali allestiti nella versione ancor più pepata Type A, come quella in questione. La Spirit R Type A è una delle RX-7 più rare e ricercate, che ai suoi tempi Mazda definì come “Il modello RX-7 definitivo, che vanta le prestazioni di guida più eccezionali della sua storia”.

L’esemplare numero 315 che vedete è stato messo in vendita a 149.000 dollari australiani su CarSales.com.au, descritta come un mezzo originale e perfettamente mantenuto, ma adesso non è più acquistabile, perché qualcuno ha svelato la sua vera natura.

Alcuni utenti del forum AusRotary.com si sono accorti infatti che l’esemplare numero 315 non è affatto originale e in perfette condizioni, e anzi, nel giugno del 2018 era stato acquistato come mezzo incidentato in un asta tenutasi in Giappone, in condizioni tali da non ricevere nemmeno il grado di qualità che solitamente viene attribuito in queste circostanze di vendita. Successivamente è stata aggiustata e restaurata, ottenendo il grado R, che indica appunto un veicolo ripristinato dopo un incidente.

Dopodiché è stata importata in Australia nel dicembre dello stesso anno, un altro fatto piuttosto strano dal momento che la legge australiana non permette l’importazione di mezzi danneggiati strutturalmente, anche se ripristinati. Inoltre la vettura è stata descritta come pari al nuovo ma in realtà mostra alcuni elementi dissonanti rispetto al modello originale, a partire dalla radio, che proveniva da altre vetture Mazda.

Insomma, è evidente che ci sia qualcosa di strano dietro a questo sfortunato esemplare di RX-7, ma è anche un chiaro esempio del rischio che si corre nel mercato dell’usato, dove serve grande attenzione e un occhio da detective, quindi date un’occhiata alle cinque truffe più diffuse quando si acquista un’auto usata.