In vendita questo Land Rover 101FC visto nel film Dredd con Sylvester Stallone

Land Rover è sicuramente famosa per via dei suoi ottimi fuoristrada e, soprattutto negli ultimi anni, per i suoi stilosi SUV, la storia del marchio inglese però è costellata anche di mezzi corazzati e militari. Fra questi anche lo storico 101 Forward Control, conosciuto anche come 101FC, utilizzato per il film Dredd - La legge sono io.

Il mezzo non è stato creato appositamente per il film con Sylvester Stallone, anzi arriva dagli anni ‘70, nel 1995 però i creatori dell’opera lo hanno ritenuto abbastanza futuristico da impiegarlo come prop sci-fi - e ora uno di questi modelli è in vendita. A scoprire la particolare unità è stato Autoblog su Craiglist.

Al momento si trova in Texas, più precisamente a Dallas, e all’esterno presenta ancora il suo corpo originale realizzato in fiberglass (fibre di vetro e resine). Si tratta di certo di un modello da collezione, poiché ne sono stati costruiti soltanto 2.669; inoltre, secondo Road and Track, questo in particolare è proprio uno dei 31 modelli utilizzati per la realizzazione del film del 1995, anche se ha perso l’iconica livrea utilizzata dagli scenografi.

Nonostante l’aspetto esteriore aggressivo e accattivante, internamente è un veicolo a dir poco spartano, spoglio e abbozzato, il motore però è del tutto originale: un Rover V8 da 3.5 litri. Ma quanto costa un veicolo simile? Il prezzo è fissato a 25.000 dollari, circa 21.000 euro al cambio attuale.