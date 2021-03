In vendita questa Lancia Fulvia 1600 HF Competizione del 1969: è unica al mondo

Non è sicuramente la Delta, anche la Lancia Fulvia però ha lasciato un segno forte nel mondo dell’automotive. Ora RM Sotheby’s sta per venderne una in versione 1600 HF Competizione del 1969.

La vettura si trova attualmente a Bury St Edmunds, nel Regno Unito, ed è prezzata 120.000 euro. Si tratta di un modello molto particolare poiché one-off, ovvero ne esiste soltanto uno di questo tipo in tutto il mondo: questo perché si tratta di un prototipo Ghia disegnato da Tom Tjaarda, in uno speciale colore giallo.

Presentato al mondo nel corso del Salone di Ginevra e di quello di Torino nel 1969, è stato modificato per partecipare alla 24 Ore di Le Mans, per essere restaurato completamente nel 2014. La particolare Lancia Fulvia 1600 HF Competizione presenta diverse modifiche rispetto al modello di serie, pensiamo soprattutto a una vistosa ala posteriore regolabile, al cofano a conchiglia, ai finestrini in plexiglass, al rollbar interno e al tappo del serbatoio che si sgancia in modo rapido.

Sotto il cofano invece è montato un motore V4 da 1.6 litri. Ovviamente il suo prezzo è giustificato anche dalla presenza di un certificato di autenticità Lancia Classiche. RM Sotheby’s la vende trattando in modo privato con gli interessanti, non sappiamo se il prezzo salirà ulteriormente o rimarrà fermo sui 120.000 euro.