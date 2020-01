In vendita la Lancia Delta HF Integrale 8V di Markku Alén del 1988

L'ultimo anno è stato eccezionale per i collezionisti e gli amanti della storica Lancia Delta HF Integrale: diversi modelli, anche in versione Martini Racing, sono stati messi all'asta, altri saranno venduti a breve, come la Lancia Delta HF Integrale 8V di Markku Alén.

Parliamo di una vettura straordinaria, omologata per concorrere al Campionato Mondiale Rally del Gruppo A del 1988. Un esemplare unico guidato al tempo da Markku Alén, vincitore con questo bolide del Rally della Costa Smeralda. Costruita da Lancia e Abarth Martini Racing, la vettura ha avuto al posto di guida anche un altro grande pilota: Miki Biasion. Oggi la vettura è nel catalogo Bonhams e sarà presto messa all'asta, il suo prezzo dovrebbe oscillare fra i 280.000 e i 320.000 euro.

Parliamo di una unità che non ha mai subito modifiche sostanziali, è pressoché originale, non ha avuto un restauro completo e non è stata convertita alle 16V come altri modelli. Tutta la meccanica è originale Abarth, incluso il cambio a 6 rapporti Tipo R70 e il sistema di gestione del motore Magneti Marelli IAW70. Sulla vettura è persino rimasta la sua targa storica, TO-82957H, inoltre sarà venduta completa di sedili originali Sparco e passaporto tecnico HTP FIA. Se avete un bel gruzzolo da spendere sapete cosa fare, prima che John Campion compri anche questa... Nel link della fonte trovate la scheda ufficiale, dove potete anche avanzare un'offerta.