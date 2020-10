In vendita la Lancia Delta 4WD di Miki Biasion dopo due anni di restauro

Proprio in questi giorni l’ex campione di Formula 1 Gerhard Berger sta vendendo tramite RM Sotheby’s la sua splendida Ferrari F40, oggi invece vi diamo un’altra notizia “fuori dal mondo”. Miki Biasion sta vendendo la sua Lancia Delta 4WD.

Un’auto a dir poco leggendaria, grazie alle vittorie dello stesso Biasion e all’iconica livrea Martini Racing, con cui lo stesso pilota arrivò a vincere un titolo mondiale costruttori nel 1987 nel Gruppo A e poco dopo trasformò Kankkunen in campione del mondo. Biasion arrivò alla vittoria del Rally d’Argentina del 1987 proprio con la vettura in questione, oggi targata TO 82978F e in vendita - come annunciato all’evento Auto e Moto d’Epoca.

Incidentata al Rally di Grecia 1988 da Yves Loubet, la vettura è stata poi riparata e data in prestito al Team Astra, girando per tutta Italia e facendo perdere le sue tracce fino al 2018. È stato proprio Biasion a ritrovarla in buone condizioni, con ancora targhe e documenti originali Abarth, acquistandola e diventando il legittimo proprietario. Ora, dopo due anni di restauro, Biasion ha confessato di volerla vendere solo per prendere un’altra Delta da restaurare, anche se non sarà un’impresa semplice. Del resto al campione rally le sfide troppo facili non sono mai piaciute... (Foto cover: Motor1.com)