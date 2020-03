In vendita una Lamborghini Sian di Mansory che sfiora i 4 milioni di euro

Creata in onore di Ferdinand Karl Piëch, membro del consiglio del Gruppo Volkswagen dal 1993 al 2002, la Lamborghini Sian FKP 37 entrerà nella storia come prima ibrida del marchio italiano. Averla significa sborsare di listino più di 2 milioni di euro, per non parlare della nuova versione Mansory ultra lusso.

Il tuner ha messo le mani sul mostro italiano per farlo diventare ancora più estremo. Ricordiamo che si tratta della macchina stradale più veloce e potente mai creata da Lamborghini, grazie ai suoi 819 CV provenienti da un V12 elettrificato. La vettura è stata mostrata allo scorso Salone di Francoforte (quando ancora si potevano fare Saloni, bei tempi...), con sole 63 unità programmate per la produzione - e con un Price Tag di 2 milioni di euro non se ne potevano certo vendere molte di più...

Nel caso però la versione standard non vi soddisfi, Mansory è pronta a crearne una da 3,17 milioni di euro, tasse escluse - il che significa che in Italia si arriverebbe senza grossi problemi a circa 3,8 milioni di euro. Se vi sembra un prezzo fuori di testa, vi basti sapere che Mansory ha fatto di molto peggio nella sua recente storia: come dimenticare una Aventador da poco meno di 8 milioni di euro, o la Veneno Roadster da 4 milioni di euro - e sì, se ve lo state chiedendo, c'è gente disposta a spendere tali cifre per un'auto. Attualmente Mansory vende soltanto lo slot di produzione, con la vettura che sarà consegnata a giugno. Non vediamo l'ora di ammirarla in tutto il suo splendore.