In vendita la Lamborghini Miura SV con meno chilometri percorsi in assoluto

Esposta a Londra da parte di Joe Macari Performance Car una vettura epica, appartenuta fino a poco tempo fa ad un membro della Famiglia Reale Saudita. Stiamo parlando di una, meravigliosa quanto rara, Lamborghini Miura SV.

La supercar in questione fu consegnata direttamente alla Famiglia Reale appena uscita dalla linea produttiva, nell'ormai lontano 1972. La macchina è preparata appositamente per gli speciali clienti con l'aggiunta di due canard aerodinamici, ed è una delle sole due Miura con questa feature. Tra l'altro, a renderla ancora più ricercata, provvede un particolare sistema di lubrificazione a due camere, per separare olio del motore e olio del cambio. Solo 96 Miura sono provviste della speciale feature.

Il bolide ha passato più tempo nascosto e al sicuro dalle intemperie che in strada, quando poi all'inizio degli anni 2000 fu trovata in un enorme deposito saudita, protetto da decine di scatole di cartone. Subito dopo ha trovato un nuovo proprietario, e nel 2005 è stata quindi esportata negli Stati Uniti per essere sottoposta a una opera di restauro completo, terminata due anni dopo.

I lavori le hanno donato una nuova verniciatura, anch'essa alquanto rara, in una tonalità di Metallic Grey molto apprezzata, e successivamente denominata "Grigio Fantastico Metallizzato" da uno storico della Lamborghini Miura e giudice ai concorsi di autovetture, tale Joe Sackey.

Nel 2011 poi quest'opera d'arte ha attraversato l'Atlantico per finire in Europa, e da allora è di proprietà di Joe Macari Classics. I chilometri totali che ha percorso sono 5.759, e il venditore afferma che si tratti della Lamborghini Miura SV con minor chilometraggio sulla faccia della terra. Non scandalizza quindi il prezzo richiesto per la cessione, che arriva a sfiorare i 3 milioni di euro.

Prima di lasciarvi ad una bellissima galleria di immagini, che la ritraggono in fondo alla pagina, vorremmo rimandarvi ad altre due inestimabili Lamborghini. La prima è una Countach 25th Anniversary con appena 135 chilometri, mentre la seconda è una hypercar da pista che non è ancora stata completamente rivelata: parliamo di un mostro da 819 cavalli mostrato in questo teaser da poco rilasciato.